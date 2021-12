SCONCERTI, Italiano ha fatto cose eccezionali

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, il direttore Mario Sconcerti ha parlato dei temi del giorno.

Chi vede come allenatore dell'anno?

"A me piace molto Tuchel, che quando è stato al PSG ha fatto 4 titoli su 5 e due volte ha perso la finale di Champions, in Italia qualcosa di eccezionale lo ha fatto Italiano con lo Spezia e la Fiorentina, per non parlare di Andreazzoli. Inzaghi e quello che sta facendo lo vedono tutti, ha solo sbagliato la prima parte".

Che ne pensa delle proposte di Commisso sul caso procuratori?

"I procuratori esistono perché ci sono le società che li usano. C'è bisogno che le società accettino queste regole".