RIGANO', Jovic ha la stoffa del goleador ma...

A margine di un evento a Firenze, è intervenuto Christian Riganò. Queste le parole dell'ex bomber viola a TMW: "Ieri ci sono state polemiche per la mancata espulsione di Dimarco che in effetti non è stato nemmeno ammonito, ma non mi aggrappo a questo. Guardo più ai due gol regalati all'Inter, salvo poi avere una grande reazione. Peccato non aver saputo conservare il pari. Il 4-3 è stato preso in modo strano: se Venuti va col sinistro, anziché col destro, la butta in tribuna e la gara è finita. Il ko è una mazzata? Bisogna ripartire da quanto di buono è stato fatto dopo lo 0-2, c'è stata la reazione e la rimonta".

Su Jovic, polemico al momento del gol, ha detto: "Nel calcio chi non viene criticato? Basta poi una mezza giocata per essere osannato. Quei gesti però non mi fanno impazzire. Per fare quei gesti devi essere in grado di fare almeno un gol a partita per avere ragione sempre. Ma ha la stoffa del goleador, si vede da come si muove. Dipende anche da quanti palloni arrivano in area. E tutti questi palloni non li vedo".