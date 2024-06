RENZI, Per far vincere la Fiorentina pronto a far tutto

FirenzeViola.it

Ai microfoni di Toscana TV il senatore leader di Italia Viva Matteo Renzi ha parlato dell'ipotesi cessione della Fiorentina, difendendo l'operato di Rocco Commisso ma non smentendo che stia lavorando per un possibile acquirente: “Penso che ci sia una mancanza di rispetto nei confronti di Commisso. La sua è una famiglia che ha le potenzialità per fare tanto e fare bene. Siamo rimasti colpiti dalla morte di Barone, ma quello che è certo è la proprietà resta di Commisso e noi facciamo il tifo anche per questa proprietà.

Speriamo intanto che arrivi un grande allenatore e se domani ci saranno dei cambiamenti sarà il proprietario a doverlo dire. Io sono pronto a fare tutto quello che serve per far vincere la Fiorentina”.