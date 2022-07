PULGAR, Lui non ha fretta: il Flamengo non è da solo

La Fiorentina continua a lavorare alacremente per liberare un posto da extracomunitario all'interno della propria rosa e, allo stato attuale delle cose, il più forte indiziato a uscire in tempi brevi sembra Erick Pulgar. Anche se, secondo quanto risulta a FV, l'entourage del centrocampista cileno classe '94 non ha particolare fretta di chiudere entro poco: questo perché oltre al pressing del Flamengo, agli agenti di Pulgar sono arrivate diverse proposte tra Europa e Sudamerica e da parte loro c'è la volontà di prendersi il tempo necessario per la scelta. Starebbe particolarmente spingendo per averlo il CSKA Mosca, anche se le complicazioni legate a una tappa russa stanno facendo riflettere profondamente il giocatore.