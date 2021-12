PULGAR, Forte botta, infortunio da valutare

In casa Fiorentina avevano destato parecchia preoccupazione le immagini di Erick Pulgar, uscito scuro in volto nel finale della partita di ieri col Benevento dopo un colpo ricevuto. Il cileno, che era entrato da dieci minuti in campo al posto di Sofyan Amrabat, si è accasciato a terra dopo un intervento irruento di Arthur Ionita ed in molti hanno temuto il peggio, visto che il centrocampista della Fiorentina era appena rientrato da un infortunio alla caviglia patito a fine ottobre. A qualche ora dal trauma, dagli ambienti viola filtra un cauto ottimismo: per ora solo di una forte contusione, ma la sensazione è che dovranno essere fatti ulteriori esami nei prossimi giorni e che quindi la presenza del numero settantotto, quantomeno per la partita di domenica col Sassuolo, è evidentemente da escludere.