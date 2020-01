PRIMAVERA, Chiti-gol e la Viola espugna Bologna 1-0

Una partita molto difficile per la Fiorentina Primavera di Bigica a Bologna, dove la squadra viola ha dovuto affrontare i rossoblu in un campo al limite del praticabile. La pressione viola è stata costante, sia nel primo che nel secondo tempo, e alla fine ha portato al gol di Chiti di piatto su assist di Fruk dopo una bella azione di Koffi. 3 punti importantissimi per la Fiorentina, che abbandona così il terzultimo posto e si mette un po' al riparo dalla zona playout, adesso distante 2 punti.