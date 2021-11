PRESTITI, Zurkowski è MVP, si rivede Montiel

È lunedì e come ogni inizio settimana torna la rubrica dei prestiti viola: tra calciatori che sembrano aver svoltato la propria stagione, attaccanti in crisi e piacevoli ritorni andiamo a vedere come stanno andando le avventure dei giocatori di proprietà della Fiorentina in prestito in altri club.

Iniziamo dall’exploit del weekend: Szymon Zurkowski sembra essere diventato l’agente speciale di Andreazzoli: come successo contro il Sassuolo otto giorni fa il polacco entra e svolta la partita dell’Empoli; contro gli emiliani era arrivato un gol allo scadere che era valsa la vittoria, venerdì prima serve a Di Francesco l’assist del momentaneo 1-1 e poi con un sinistro affilato dai venticinque metri buca Sirigu per il 2-1 Empoli sul Genoa (partita poi finita 2-2); due gol ed un assist in cinque giorni che sono valsi praticamente i quattro punti dei toscani ed un’altra prestazione super, quella del Castellani, sotto gli occhi di Pradè e Barone. Nella Salernitana, Luca Ranieri affonda con tutta la squadra nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio; nel match di ieri pomeriggio terminato 3-0 per i padroni di casa il classe 1999 ha l’arduo compito di limitare Felipe Anderson; missione fallita per Ranieri, che timbra comunque la sua nona partita consecutiva da titolare in A e sembra avere la piena fiducia del nuovo tecnico Colantuono.

Scendiamo di categoria: per Gabriele Ferrarini quello di sabato è un pomeriggio disastroso; sconfitta per 4-1 del suo Perugia sul campo del Como ed una serie di errori per il terzino di scuola Fiorentina, che nell’occasione del vantaggio comasco si fa superare troppo facilmente da Chajia. Il terzino classe 2000 si consola parzialmente con la chiamata in Nazionale Under 21, la terza consecutiva. Settimana difficile anche per Gabriele Gori: il suo Cosenza perde in casa il pentitissimo derby contro la Reggina e certifica un momento negativo. Tre sconfitte nelle ultime quattro partite, striscia durante la quale Gori ha segnato solo una volta (nell’unica partita vinta, contro la Ternana). Chiudiamo col paradosso che riguarda Christian Dalle Mura: il centrale proveniente dalla Primavera della Fiorentina è stato nuovamente convocato in Under 20 dal CT Alberto Bollini pur non avendo ancora disputato un minuto in questa stagione con la Cremonese; più presenze in azzurro che in grigiorosso quindi per un giocatore che a gennaio potrebbe cambiare club.

In nazionale Dalle Mura ritroverà Niccolò Pierozzi, compagno ai tempi delle giovanili e adesso protagonista con la Pro Patria in Lega Pro; per il centrocampista scuola viola un ottimo avvio di stagione in Lombardia, con dodici partite giocate da titolare su quattordici, due gol e la piena fiducia di mister Luca Prina (che lo ha schierato anche nella sconfitta di ieri contro il Firenzuola da esterno a tutta fascia) conquistata con merito. Nel match di ieri Pierozzi ha incrociato i tacchetti con un altro prodotto delle giovanili viola, ovvero Mattia Fiorini: la buona notizia è l’ex capitano della Primavera ha smaltito l’infortunio al piede che gli ha fatto saltare la prima parte di stagione e con la Pro Patria ha giocato la sua seconda da titolare con il Fiorenzuola. Si rivede in campo anche Tofol Montiel: lo spagnolo ha giocato uno spezzone della gara persa dal Siena contro il Modena; entrato all’undicesimo della ripresa, Montiel è stato per la prima volta chiamato in causa dal nuovo tecnico Maddaloni ma il suo ingresso non è riuscito a ribaltare il punteggio.

Oltre confini, Christian Kouame ed il suo Anderlecht continuano a faticare: i bianco malva perdono 2-0 sul campo dell’Anversa di Nainggolan e sono ora noni in campionato; per l’ivoriano, che sarà protagonista con la nazionale africana nel prossimo turno di qualificazioni mondiali, una prestazione incolore in tandem con l’ex Bayern Monaco Zirkzee. Nel giovedì di coppe Jacob Rasmussen è grande protagonista della partita che sancisce il ritorno di Antonio Conte in panchina: nella gara di Conference League tra Tottenham e Vitesse il centrale degli olandesi prima firma uno sfortunato autogol con una scivolata volta ad anticipare Harry Kane, poi (tre minuti più tardi) sigla di testa su sviluppi di corner il gol del momentaneo 1-3 (gara poi vinta dagli Spurs per 3-2). Nel weekend di Eredivisie match più facile per il danese, che comanda ancora una volta la linea difensiva giallonera nella vittoria per 2-1 contro l’Utrecht.