PRESTITI, Altro gol per Pedro. Boa e Amrabat...

Quest'anno i prestiti della Fiorentina si possono trovare letteralmente in tutto il mondo. Si passa dalla Lega Pro alla Francia, passando per il Brasile arrivando fino al Kuwait.

SERIE A: Riccardo Saponara, dopo aver lasciato il Genoa per approdare al Lecce, sembra aver ritrovato la condizione e infatti ha giocato tutti i novanta minuti nella vittoria dei pugliesi contro il Napoli. L'ex Empoli ha mostrato un'altra prestazione di grande livello, sempre nel vivo della manovra e fondamentale anche in pressione. Bryan Dabo ha subito un infortunio ed è dovuto uscire al 42' nel match contro il Sassuolo. Solita gara fatta di muscoli e sostanza in mezzo al campo per lui anche se rischia tantissimo di regalare un rigore agli avversari per una spinta su Locatelli. Cristiano Biraghi ha giocato nel derby vinto dall'Inter per pochissimi minuti essendo entrato al 90' al posto di Young. Ma la migliore prestazione è sicuramente quella di Sofyan Amrabat che è riuscito, insieme al suo Hellas Verona, nella difficilissima impresa di battere la Juventus. Un motorino perpetuo in mezzo al campo. Pressa, recupera palloni, attacca. Un elemento fondamentale per Juric. Solo panchina invece per Valentin Eysseric.

SERIE B: Mattia Trovato è rimasto tutta la partita in panchina nella sconfitta del suo Cosenza contro il Benevento. Luca Ranieri infortunatosi al malleolo al debutto ad Ascoli si è già operato a Firenze. Solo panchina per il numero dieci dell'Empoli Szymon Żurkowski.

LEGA PRO: Il Gubbio di Meli e Lakti ha pareggiato per 1-1 contro il Rimini. Solo panchina per il primo, 46 minuti di gioco per il secondo. L'Arezzo di Gori ha perso 1-0 in casa contro il Como e stesso risultato anche per la Pistoiese di Ferrarini. Rete inviolata per Cerofolini che ha sfidato la sua ex squadra: il Bisceglie.

ESTERO: Alban Lafont dopo le tantissime reti inviolate collezionate in questa stagione ha subito tre gol nel pareggio del Nantes contro il Dijon. Altro gol all'esordio per Kevin Prince Boateng che ha visto battere il suo Besiktas 3-0 il Gazisehir. 83 minuti di gioco per Sebastian Cristoforo nella sconfitta dell'Eibar per 2-1 contro il Deportivo Alavés. Maxi Olivera, in prestito in Messico più precisamente al Juarez, è riuscito a ritagliarsi 18 minuti di gioco nella vittoria per 2-1 contro il Necaxa. Altro gol e altra super prestazione per Pedro al Flamengo trovando il suo secondo gol in due presenze con la maglia dei rossoneri. Brutta prestazione per Jacob Rasmussen che ha perso con il suo Erzgebirge Aue contro lo Stoccarda per 3 a 0. Solo panchina per Tofol Montiel nella vittoria del Vitória Setúbal. Ancora non trova spazio Amidu Salifu nel campionato del Kuwait.

Questo il video dei gol di Pedro e di Boateng: