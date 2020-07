PRADÈ, Ribery? Solo un malinteso, è felice qui

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato nel pre partita di Fiorentina-Cagliari ai microfoni di Sky Sport: "Ribery? Un malinteso, è contentissimo a Firenze, è una cosa che fa male, è felicissimo qui con noi, dei tifosi e dei fiorentini".

Sfogo dopo la sconfitta col Sassuolo: "Abbiamo tanti calciatori forti. Per noi non è una stagione fortunata. Quando hai dei calciatori che sul mercato tutti vogliono, devi dimostrare poi sul campo questo valore. Sono molto contento di loro: mi devono dare sacrificio e sudore".

Sul mercato: "In questo momento si pensa a tutto e non al mercato. Finirà ad ottobre e si vedrà. Il mio ruolo come direttore sportivo è quello di gestire una situazione difficile, è una situazione strana. Siamo una società ambiziosa, che vuole crescere. Vogliamo essere una società vista come un punto d'arrivo e non di partenza. Vogliamo diventare col tempo una società di prima fascia".