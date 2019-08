PRADÈ, Pulgar consigliato da Pizarro. La clausola...

In conferenza stampa per presentare il nuovo acquisto Erick Pulgar anche il ds viola Daniele Pradè. Questo le sue parole che hanno presentato il giocatore: "E’ doveroso fare dei ringraziamenti. A Erick perché ci ha scelto. La situazione della clausola lo rendeva appetibile per diversi club. E’ un giocatore fortemente voluto. La trattativa è iniziata i primi di luglio. Mi dispiace per i miei amici del Bologna che si ritrovano il 10 di agosto senza un giocatore importante. Non abbiamo fatto uso della clausola, ma abbiamo inserito una percentuale sulla futura rivendita. E’ un calciatore internazionale, ha avuto una crescita grandissima, è diventato leader e uomo. E’ sponsorizzato da Pizarro che me ne ha parlato talmente tante volte che alla fine glielo ho preso. Noi ripartiamo dal 2012, ripartiamo da calciatori forti. Quando hai giocatori bravi, tatticamente hai molte opportunità di gioco, e anche di modulo. L’operazione non è stata facile, ho dovuto lottare con il suo agente, ma non c’è nessuna clausola rescissoria. Col presidente Rocco Commisso ci eravamo detti di prendere giocatori forti ma con pochi tatuaggi, però forti li abbiamo presi ma tra Boateng ed Erick...(ride ndr)".