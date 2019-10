PRADE', Chiesa? Spero non c'entrino pregiudizi

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato in zona mista dello 0-0 raccolto dai viola a Brescia: "Non abbiamo preso gol neanche oggi, cosa molto importante. Volevamo vincere ma avevamo un avversario che mette tutto sul campo. Poi in tutta la partita il Brescia non ha mai tirato in porta. Ci prendiamo la striscia positiva e il fatto di non aver subito gol. Crescita? Abbiamo l'ambizione di vincere le partite ma quest'anno servirà per migliorare. Tonali? Durante le partite non ce la faccio a guardare gli avversari, ma sicuramente rappresenta il futuro del calcio italiano. Ammonizione di Chiesa? Spero non c'entrino i pregiudizi. L'ammonizione non era dovuta a simulazione perché Federico non ha simulato".