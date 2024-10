PORTIERI, Palladino ha scelto: a Martinelli la C. Italia

Fonte: Giacomo Galassi

Con l'arrivo di De Gea, il rinnovo di Terracciano e la scelta di Martinelli di rimanere in viola, il tema portieri, dalla fine dell'estate, è diventato di stretta attualità in casa gigliata. Con il classe 2006 nel ruolo di terzo, Palladino inizialmente aveva deciso di dare spazio ad entrambi gli altri due estremi difensori con l'ex Empoli titolare in campionato e lo spagnolo in Conference League. Dopo la prima sosta per le nazionali però tutto è cambiato. Le ottime prestazioni di De Gea, su tutte quella nel ritorno dei preliminari di Conference League contro la Puskas Akademia e poi, successivamente, quelle contro Lazio e Milan, hanno portato Palladino a scegliere l'ex Manchester United come titolare in Serie A.

A Terracciano così toccherà difendere i pali gigliati in Europa, così è stato contro i New Saints, e così sarà anche domani sera a San Gallo. Dopo due stagioni in cui ha raggiunto da protagonista la finale, per l'estremo difensore classe 1990 si prospetta un altro cammino da titolare nella terza coppa europea. La stagione scorsa però durante la fase a gironi disputò solamente due partite entrando in scena dagli ottavi di finale contro il Maccabi Haifa. Quest'anno invece sarà lui il portiere di coppa fin dalle prime battute del torneo continentale.

In Coppa Italia invece il tecnico campano ha deciso di dare spazio a Tommaso Martinelli. Il giovane portiere toscano dovrebbe essere il titolare nel match, valido per gli ottavi di finale, tra Fiorentina e Empoli in programma il 4 dicembre alle ore 21:00 allo stadio Artemio Franchi.