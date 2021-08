PIERGUIDI (Q2), Nel 2026 avremo il nuovo Franchi

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze (Campo di Marte), ha così parlato a Italia 7 in merito al progetto per il restyling del Franchi: "Non mi importa che ci siano fiorentini nella commissione giudicante, mi interessa solo che sia fatto un bel lavoro e che siano competenti. Non ho fatto pressioni, ho solo cercato di salvaguardare lo stadio Franchi per l'area di Campo di Marte, per il quartiere 2 e per la città di Firenze perché, abbandonata l'ìpotesi Mercafir, quello è lo stadio di Firenze. A prescindere dal fatto che la Fiorentina voglia farne uno suo... Nardella mi pare abbia tenuto una posizione lineare, tenendo un bando e, dopo che non andato bene, ha puntato su un'area vitale della città. Non ha fatto confusione, così come Commisso che è stato lineare nel non presentarsi al bando. Nel 2026 avremo lo stadio nuovo nell'area di Campo di Marte. Nardella ha fatto un grande lavoro, ottenendo i fondi dal Recovery. Per la Mercafir si pensava potesse nascere uno stadio, ma non c'era questa intenzione".