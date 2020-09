PEZZELLA, Il Valencia insiste e cerca la formula

Il Valencia continua a muoversi per German Pezzella. Secondo quanto riferito da Superdeporte, il club iberico, alla ricerca di un sostituto per Garay, avrebbe fatto del difensore centrale della Fiorentina la propria proprietà e starebbe cercando, grazie alle cessioni, una formula per provare a imbastire l'affare, in una situazione finanziariamente non semplice per un club che finora non ha chiuso alcun acquisto.