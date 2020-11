Ultimo cambio per la Fiorentina, visto che ormai gli slot sono esauriti: esce Castrovilli ed entra Bonaventura. Molto sconsolato (per non dire irritato, con la mimica) a bordo campo Vlahovic, che dopo essersi a lungo scaldato è destinato a restare fino al 90’ in panchina. Ormai gli slot dei tre cambi sono esauriti e la Fiorentina non può più effettuare altre sostituzioni.