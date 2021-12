P. WAIGO, Viola continui a credere nell'Europa. DV9...

L'ex attaccante viola Papa Waigo ha parlato di Fiorentina e dei temi di attualità in collegamento dal Senegal: "Ho il patentino da allenatore perciò ho la scuola calcio da seguire con i miei soci e portiamo giocatori in tutto il mondo. A Firenze? Certo, lo sapete che sono un grande tifoso ormai. Italiano è stato il mio capitano, quando ero in Italia sono venuto a vedere la partita e già si capiva dal campo che sarebbe diventato un allenatore bravo. Ho trovato un uomo che ha fame di fare tante cose".

Su Vlahovic: "Vlahovic è il punto di riferimento della Fiorentina, grandissimo giocatore con tanti valori che pochi anni considerando anche le pressioni. La Fiorentina doveva chiudere con lui a giugno per lasciarlo più tranquillo. I risultati parlano per lui, i gioielli del calcio sono pochi che fanno quei gol e le altre squadre con il portafogli pieno lo vogliono per quello, chi ha più soldi nel calcio prende purtroppo".

Africani viola? "I giocatori devono dare rispetto a questa manifestazione ma sono indisponibili per il loro club che magari stanno andando bene e non vogliono lasciarli andare; sono giocatori internazionali e devono essere orgogliosi e rispettosi della Coppa d'Africa, io non aspettavo altro. La Fifa deve cercare di farla nei periodi in cui le fanno tutti. Amrabat? La Fiorentina è in rinascita, i giocatori devono avere voglia di strafare. Se vieni con la sensazioni di essere arrivato e non avere fame si vede in campo".

Viola in Europa? "Avendo visto tutte le partite, la Fiorentina se la può giocare con tutte, la classifica lì è corta, deve continuare ad avere fame con l'aiuto della tifoseria e grazie ad Italiano inseguire questo traguardo"