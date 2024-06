NAZIONALI, Gli impegni dei viola ad Europei e Copa America

Fonte: A cura di Pietro Bettarini

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Con la vittoria a Bergamo si è chiusa la stagione della Fiorentina. Molti giocatori adesso quindi andranno in vacanza per rientrare indicativamente a fine giugno/inizio luglio per la preparazione al Viola Park della nuova stagione.

Non tutti però rientreranno a Firenze per l'inizio del ritiro. Quest'estate sono solo 5 i giocatori viola impegnati con le rispettive Nazionali.

Rimanendo nel nostro continente, per i campionati europei in Germania Nikola Milenkovic giocherà il girone con la sua Serbia. Il centrale della Fiorentina affronterà l'Inghilterra il 16 giugno alle ore 21 alla Veltins Arena di Gelsenkirchen; nella seconda giornata del girone la Serbia giocherà contro la Slovenia il 20 giugno alle ore 15 all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, stadio che ospiterà anche Danimarca-Serbia il 25 giugno alle ore 21.

Un altro giocatore vila che affronterà l'Europeo è Antonin Barak con la Repubblica Ceca. Il match d'esordio sarà contro il Portogallo il 18 giugno alle ore 21 alla Red Bull Arena di Lipsia, la seconda giornata ci sarà la Georgia il 22 giugno alle ore 15 al Volksparkstadion (Amburgo. L'ultima partita del girone sarà il 26 giugno alle ore 21 sempre al Volksparkstadion di Amburgo.

Gli altri due giocatori viola impegnati con le Nazionali saranno Lucas Martinez Quarta e Nico Gonzalez con l'Argentina Campione del Mondo e detentrice della Copa America. La Selección sarà impegnata proprio nella Copa America che si giocherà negli Stati Uniti. L'Albiceleste farà il suo esordio contro il Canada il 21 giugno alle 2 di notte ore italiane. Il girone proseguirà poi il 26 giugno contro il Cile alle 3 di notte e terminerà il 30 giugno alle 2 di notte contro il Perù.