NARDELLA, Siamo pronti a riaprire. La scuola...

Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, è intervenuto per fare il punto sulla situazione nella città e sulle prossime novità. Questo ciò che ha detto: "Siamo tutti in apprensione per capire come gestire la Fase 2. A Firenze devo dire che i miei concittadini si sono comportati abbastanza bene, si riversano nei giardini, nei parchi, ma in famiglia e con le mascherine. Aperture? Noi siamo pronti. Abbiamo previsto tutti i protocolli, c'è la questione del suolo pubblico visto che Firenze ha molte aree pedonali, noi vogliamo darlo gratuitamente quello in più ai locali, ai ristoranti e ai bar. La data dei parrucchieri forse si può anticipare, c'è grande richiesta. Appena riapriranno ci saranno le file, bisognerà andare sfalsati. Ci stiamo organizzando per fare fasce di orari differenziati anche per i negozi per evitare troppi flussi di persone. Gli orafi sono arrabbiati, è un settore di nicchia, ma è importante anche questo: Firenze e la Toscana hanno grande tradizione. Continuo a non capire però perché la scuola riaprirà per ultima a settembre. Si ragiona per teatri, cinema e lo faremo con molta prudenza, ma è curioso che sulle scuole ci sia un muro. Non bisogna essere frettolosi, ma ieri a Firenze abbiamo avuto 4 contagi... Io sarei per aspettare questa settimana, se vediamo che la situazione è molto vicina allo 0 in molte regioni sarebbe ragionevole riaprire.