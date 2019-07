MONTIEL, Voglio farmi trovare pronto per restare

Si è conclusa poco fa la prima amichevole stagionale della Fiorentina. Risultato: 21-0 contro il Val di Fassa team. Prestazione positiva anche di Tofol Montiel, sempre nel vivo del gioco. Il giocatore spagnolo ha parlato così in conferenza stampa nel post-gara. Queste le sue parole:

Come sta andando il ritiro? “Ci stiamo preparando per bene. Dobbiamo arrivare nella forma giusta per l’inizio della stagione”.

Che consigli ricevi dai più anziani? “Ti dicono di lavorare. Siamo giovani e abbiamo tutto il futuro davanti. Noi siamo qui per far vedere al mister che siamo pronti”.

Quale è il vostro punto di forza e sul quale state lavorando? “Abbiamo ancora qualche punto debole, il mio particolarmente è fisico. Dobbiamo farci trovare pronti. Vediamo cosa dice il tempo”.

Come pensate di ricambiare l’affetto dei tifosi? “Dobbiamo imparare dall’anno scorso. E’ molto bello quando entri in campo e la gente ti mostra affetto. Dobbiamo entrare molte volte ancora in campo. Chiesa è un modello per noi. Tutti noi vogliono arrivare dove è arrivato lui: è quello il nostro obiettivo”.

Via in prestito o resti a Firenze: ”Adesso sono qua per farmi vedere. Sono disponibile per giocare qui anche il prossimo annno, ma vediamo”.