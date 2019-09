MONTELLA, Stasera gran soddisfazione. Ribery...

Vincenzo Montella, allenatore viola, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Milan per 3-1: "Abbiamo concesso qualcosa sul 3-0 ma battere il Milan a San Siro è una grande soddisfazione. Tolto qualche sassolino? No, sono soddisfatto di aver vinto in questo stadio. Non avevo nessuno spirito di rivalsa con il Milan, esperienza che per me non è stata assolutamente negativa. Ribery? Mi aspettavo la standing ovation, è uno di quei calciatori sempre decisivo. Possibili evoluzioni della squadra? Abbiamo 2-3 centravanti, l'evoluzione dovrà essere quella. Ma anche adesso ci sono delle certezze, sto usando la stessa formazione da diverse partite. Trovata la quadra? Sì: a Ribery non posso chiedere di fare la fascia novanta minuti, Chiesa lo abbiamo avvicinato alla porta, mentre un difensore in più ci permette di concedere meno agli avversari. Ovazione per Ribery? San Siro è abituato ai grandi calciatori, Franck oggi ha fatto una partita strepitosa. Contestazione dei tifosi rossoneri? Non è mai facile giocare con uno stadio che ti fischia, mi dispiace. Succede un po' a tutti, a turno".