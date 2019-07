MOENA, Rivivi il LIVE della seduta pomeridiana

Si conclude anche il nostro live. Vi rimandiamo alle pagine di FirenzeViola.it per ogni aggiornamento da Moena e dagli Stati Uniti

18.12 - L'allenamento si conclude con quest'esercizio. I giocatori andranno adesso in palestra per il defaticamento

18.05 - Bigica dà qualche indicazione ulteriore ai propri giocatori, che adesso lavoreranno sui calci piazzati

18.02 - La partita si conclude con la vittoria dei giocatori in pettorina ai rigori. Le squadre sistemano le porte al lato del campo

17.45 - Finiti gli esercizi, i viola sistemano le porte per una partitella

17.30 - Bigica ha mischiato le squadre e dà indicazioni costanti ai propri giocatori

17.20 - I giocatori svolgono adesso esercizi a tutto campo con la palla. Divisi in due squadre, Bigica ha forse dato delle indicazioni sulla possibile formazione per la partita di domani. Con la pettorina: Pierozzi E, Illanes, Baroni, Zanon, Hanuljak, Schetino, Gorgos, Pierozzi N, Maganjic, Gori. In viola: Ghidotti, Mosti, Gelli, Ponsi, Simonti, Fiorini, Dalle Mura, Marozzi, Spalluto, Simic, Kukovec

17.10 - Più o meno come stamani, sono poco più di un centinaio i tifosi della Fiorentina comunque accorsi per seguire la seduta pomeridiana dei giocatori agli ordini d Bigica. La tribuna non è gremita, ma un buon numero di tifosi si è presentato comunque.

17.05 - Mentre i portieri svolgono il loro lavoro specifico, i giocatori di movimento si sono posizionati in un angolo a fare stretching

16.58 - Entrati ora in campo i giocatori. L'unica assenza è quella di Cyril Thereau, che lavora alla cyclette in palestra

16.50 - Prima dell'entrata in campo - come accaduto stamani - Emiliano Bigica ha tenuto a colloquio la squadra

16.48 - Tutti i giocatori sono ora pronti ad entrare in campo per l'allenamento. Consegnate pettorine arancioni ada alcuni di loro, tra cui Gabriele Gori

16.30 - Alcuni viola, dopo che Simonti, Gori e Pierozzi hanno svolto la sessione autografi poco prima delle 16 (QUI la foto) hanno già cominciato il proprio risveglio muscolare in palestra alla cyclette

Dopo la prima seduta svolta questa mattina, i giocatori della Fiorentina sotto gli ordini di Emiliano Bigica proseguono la loro preparazione con l'allenamento pomeridiano. FirenzeViola.it racconterà, come di consueto, tutto ciò che succede nel ritiro in terra trentina della "Fiorentina 2".