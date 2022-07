MOENA, Partitella e conclusioni: spalti gremiti

18:44 - Si chiude qui anche la sessione pomeridiana. Finisce con essa il live di FirenzeViola.it

18:43 - Italiano si sgola coi suoi giocatori, "Tutti dentro" urla ai ragazzi il tecnico, intendendo di creare densità nell'area di rigore

18:34 - Che gol di Cabral! Grande rovesciata del brasiliano, applaudito da tutti, anche dai compagni che gli sono saltati addosso per esultare

18:30 - Zurkowski e Nastasic out: il primo aveva subito lunedì una botta in allenamento e ha il piede ancora molto gonfio, mentre Nastasic secondo è affetto da una fastidiosa lombalgia, dunque sta svolgendo lavoro in palestra

18:22 - Intanto Toci, Gentile, Favasuli e Gori si allenano a bordocampo

18:20 - Fine della partitella. Adesso fase dedicata ai traversoni con tiri in porta

18:11 - Sottil si fa vedere sulla sinistra con una grande cavalcata, poi rientra e prova un filtrante in area per Kouame che però non riesce ad aggangiare

18:09 - Altro cambio campo

18:07 - A segno anche Kouame: grande stacco di testa per l'attaccante di rientro dal Belgio

18:05 - Jovic lascia il posto in campo a Kouame

18:01 - Altra cavalcata di Ikoné: cross basso per Cabral che però spara alto sopra la traversa

17:59 - Di nuovo cambio campo per gialli e rossi

17:54 - C'è il pubblico delle grandi occasioni nella tribuna del "Cesare Benatti": centinaia di persone accorse all'allenamento

17:52 - Si fa vedere anche il giovane Pierozzi sulla fascia, grande fisicità

17:47 - Cambio campo delle due formazioni

17:46 - Arriva il gol di Ikoné, gran dribbling e mancino potente sul primo palo: Gollini non ci arriva

17:41 - Ecco le squadre in campo

Gialli: Gollini; Pierozzi, Milenkovic, Rasmussen, Biraghi; Bianco, Amrabat, Duncan; Jovic, Sottil, Gonzalez.

Rossi: Terracciano; Venuti, Quarta, Igor, Terzic, Bonanventura, Mandragora, Maleh; Ikoné, Cabral, Saponara.

17:38 - Inizia subito la partitella, visto che stamani l'allenamento si era concentrato più sull'aspetto tattico

17:30 - Ecco che entra in campo la squadra, tra gli applausi del pubblico presente

17:25 - In campo ci sono già Nico e Quarta: i due provano i lanci lunghi

Sesto giorno di ritiro della Fiorentina in Val di Fassa con la squadra che torna in campo per la seduta del pomeriggio con gli spalti gremiti di tifosi, sempre più numerosi in vista del weekend e del triangolare che gli uomini di Italiano disputerà nella giornata di domani.