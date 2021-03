MIRABELLI, Pazienza per nuovo ciclo ma futuro ok

Massimiliano Mirabelli, ex dirigente del Milan ed accostato anche alla Fiorentina ha parlato della sfida di domenica: "Il Milan è in corsa per la zona Champions in campionato ma prima della Fiorentinaha l'impegno contro il Manchester United in Europa League. Sarà messo alla prova mentalmente e fisicamente ed ha anche molti infortunati da recuperare. Le competizioni europee portano via energie importanti e questo potrà essere un aiuto per la Fiorentina perché il Milan domenica sarà stanco. Per quanto riguarda la Fiorentina invece la rosa costruita da Pradè non merita questa posizione però quando si iniziano nuovi cicli serve tempo e pazienza. Al di là del presente però sono convinto che con questa proprietà la Fiorentina avrà un futuro radioso e questi campionati in cui la squadra ha lottato per la salvezza saranno un lontano ricordo. È importante infatti avere basi solide e un Presidente che vuole costruire centro sportivo e stadio di proprietà le getta di sicuro".