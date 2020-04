MINISTRO SPORT, Ripresa il 4 maggio da confermare

Vincenzo Spadafora, Ministro per lo Sport e le Politiche giovanili, parla dell'ipotetica data della ripresa, compresa quella della Serie A e del calcio italiano, nel corso di un video pubblicato sul suo profilo Facebook: "La data che ho sempre indicato, quella del 4 maggio, la dovremo confermare nei prossimi giorni quando avremo la certezza che sarà possibile, è una data che io spero di poter mantenere, ma che riguarda esclusivamente gli allenamenti a porte chiuse".

Quindi, Spadafora aggiunge: "Abbiamo attivato un fondo presso l'istituto per il credito sportivo di 100 milioni di euro, mi auguro che dalla prossima settimana sia disponile e che vengano emanati i criteri per potervi accedere. Sono finanziamenti a tasso zero, sicuramente stabiliremo dei criteri per il rientro molto flessibili in modo che chiunque voglia accedere a questo fondo per avere della liquidità subito, possa farlo senza troppi pensieri. Nel decreto di aprile, inseriremo molte misure, traendo spunti interessanti anche tramite i consigli che ci stanno arrivando. Ho terminato da poco un in incontro con tutti gli assessori allo sport delle città metropolitane, ho avuto un incontro molto importante con i rappresentati della conferenza stato-regioni, in particolar modo con il Presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, che coordina la conferenza stato-regioni. Ascoltiamo tutti in modo che nel decreto di aprile ci sia un numero maggiore di interventi per lo sport a partire dalle associazioni dilettantistiche e dallo sport di base".