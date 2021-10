MILENKOVIC, Piccolo problema fisico. Ora...

L'esclusione dalla partita tra Lussemburgo e Serbia di Nikola Milenkovic ha sorpreso un po' tutti visto che non era assolutamente prevista e preoccupato un po' anche i tifosi della Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, il centrale ex Partizan ha accusato un piccolo problema fisico e Stojkovic, in accordo con lo staff medico della sua Nazionale, ha deciso di non rischiarlo. In ogni caso Milenkovic dovrebbe tornare a disposizione per l'Azeirbaigian e non preoccupa dunque Italiano per la sfida contro il Venezia.