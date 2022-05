MERCATO, Intesa con Imeri: si tratta col Servette

Prosegue la trattativa tra la Fiorentina e il Servette per Kastriot Imeri centrocampista classe 2000 attualmente impegnato con la Nazionale svizzera U21 nelle qualificazioni per i prossimi Europei di categoria. Un accordo di massima con il giocatore è già stato raggiunto e dunque la trattativa è entrata nel vivo. Attualmente c'è distanza tra la valutazione del club svizzero, circa 6 milioni di euro, e la proposta presentata dalla Fiorentina. Il club viola non si è spinto oltre i 3 milioni più bonus che portano la proposta a circa 4 milioni complessivi. Le parti stanno continuando a trattare con contatti quotidiani, con il giocatore che in attesa di affrontare i pari età di Bulgaria e Moldavia, attende dal ritiro della Svizzera notizie sul suo possibile trasferimento in Italia.