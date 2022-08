MEDIANA, Risale Bajrami. Ma Barak resta in ballo

La Fiorentina pensa a Bajrami dell'Empoli per rinforzare la linea mediana di Vincenzo Italiano. La società viola vuole regalare a Italiano l'albanese e per questo potrebbe inserire nella trattativa con l'Empoli Zurkowski, che così tornerebbe dove ha fatto tanto bene la passata stagione. Sfumata la pista Lo Celso, la Viola vuole provare ad assicurarsi la mezzala dell'Empoli. Rimane in ballo il discorso Barak, ma in questo momento salgono le quotazioni di Bajrami. Lo riporta in questi minuti Sky.