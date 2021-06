MAGI, Italiano non sta più rispondendo allo Spezia

Il giornalista Marco Magi, corrispondente per La Nazione e La Gazzetta dello Sport esperto delle vicende che riguardano lo Spezia, ha parlato della trattativa tra Vincenzo Italiano e la Fiorentina: "Vi posso dire che l'a.d. spezzino ha provato a contattarlo ma il mister non ha risposto, è un segnale importante. Rinnovo? Dopo un tira e molla ha firmato coi liguri fino al 2023, però non c'erano larghi sorrisi da parte di Italiano, forse non gli sembrava una proposta importante. Fiorentina? Non ha contattato la società ma solo l'avvocato del tecnico, da quel che so. Sostituti? Lo Spezia sta vagliando Nicola, Giampaolo e Iachini. Ranieri non penso, si cerca un profilo più emergente. Italiano? Su di lui dico che è molto ambizioso, non guarda al lato economico ma al raggiungere certi livelli".