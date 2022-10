LUKAKU, Presenza in dubbio: filtra pessimismo

Tiene banco la questione Romelu Lukaku in casa Inter verso la partita con la Fiorentina. Per il belga, secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nonostante oggi sia tornato in gruppo, l'opzione più probabile è quella di continuare ancora con gli allenamenti, senza però rischiare ed essere a disposizione per il match. Nulla ancora di deciso perché la scelta finale verrà presa nelle prossime ore, probabilmente domani, ed è ancora possibile la sua presenza, ma per il momento filtra pessimismo per vedere Lukaku al Franchi.