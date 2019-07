LIVE FV, Rivivi il sorteggio dei calendari di A 2019/20!

19:54 - Si conclude così il calendario della Serie A 2019/2020 con le ultime tre giornate: 17^ Fiorentina-Roma, 18^ Bologna-Fiorentina, 19^ SPAL-Fiorentina. Alla penultima di campionato anche Napoli-Inter, mentre chiusura con il botto con Lazio-Napoli e Roma-Juventus.

19:52 - Marcello Nicchi presidente AIA ha parlato così: "Anche noi abbiamo l'obiettivo di migliorare sempre di più le nostre prestazioni. Domani finisce la preparazione, sono tutti concentrati e vogliosi di iniziare".

19:42 - Ecco il sorteggio per le giornate dalla 12^ alla 16^: Cagliari-Fiorentina, Verona-Fiorentina, Fiorentina-Lecce, Torino-Fiorentina e Fiorentina-Inter. Alla 12^ match di cartello tra Juventus e Milan, alla 13^ Milan-Napoli, alla 15^ Inter-Roma e Lazio-Juve mentre alla 16^ ci sarà il derby tra Genoa e Sampdoria.

19:40 - "Ci stiamo concentrando molto sulla lotta alla pirateria che sta uccidendo ed impoverendo il nostro sport: vogliamo combatterla per regalare agli appassionati un calcio pulito". Così Luigi De Siervo, ad Lega Serie A.

19:33 - Impegno in casa contro il Parma per i viola alla 11^. Milan-Lazio, Roma-Napoli, Torino-Juve. Sono tanti gli incontri importanti nell'undicesima giornata di Serie A.

19:32 - Sorteggiata anche l'ottava giornata: ci sarà Brescia-Fiorentina, Fiorentina-Lazio invece alla nona con anche Roma Milan nello stesso turno ed infine Sassuolo-Fiorentina alla decima.

19:29 - La quinta giornata avremo Fiorentina-Sampdoria, la sesta giornata Milan-Fiorentina, la settima Fiorentina-Udinese. Per le altre squadre da segnalare alla 5^ Inter-Lazio ed Inter-Juve alla 7^.

19:28 - Atalanta-Fiorentina invece sarà l'incontro della 4^ giornata per il club gigliato. Il derby di Milano l'altro incrocio rilevante.

19:27 - Joe Barone ha commentato così l'incrocio alla terza giornata contro la Juventus: "La città ci ha accettato in un modo positivo, vogliamo far crescere la società cominciando dal centro sportivo. Adesso stiamo lavorando sul mercato. abbiamo avuto un ottimo impatto, concluso una buona tournée".

19:26 - Arriva l'ufficialità anche per la 3^ giornata: i viola attenderanno al Franchi la Juventus.

19:20 - Ecco invece il sorteggio per la seconda giornata: la Fiorentina giocherà in casa del Genoa. Juve-Napoli e Lazio-Roma gli altri big match.

19:13 - La Fiorentina esordirà in casa contro il Napoli. Ecco l'elenco completo degli incontri della 1^ giornata.

Cagliari-Brescia

FIORENTINA-NAPOLI

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

SPAL-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

19:10 - Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A, ha parlato così a Sky Sport in occasione della presentazione del calendario per la stagione 2019/2020: "Mi piace dire che oltre i 90 anni quest'anno abbiamo fatto in modo che fossero presenti tutte e 12 le squadre vincitrici di questo campionato. C'è stato un originale movimento nel campo degli allenatori con le squadre più importanti che hanno cambiato tecnico. Alcune squadre invece hanno confermato i loro allenatori grazie agli straordinari risultati ottenuti. Complimenti infine al Torino per il buon inizio nei preliminari di Europa League".

18.56 - Tutto pronto per l'inizio del sorteggio del calendario della stagione 2019/2020. Tra pochi minuti il via ufficiale.

18.49 - Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport, commentando i possibili affari con la Fiorentina che coinvolge Lirola e Boateng: "La Fiorentina è una delle grandi squadre. Questa occasione è buona per incontrarsi e parlare, oggi non c'è stata la possibilità. Magari ci incontreremo dopo per capire cosa possiamo intavolare".

18.38 - Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato dal sorteggio dei calendari di Serie A a Tuttomercatoweb.com: "Stiamo lavorando e abbiamo avuto tante risposte positive dalla tournée. Abbiamo le idee ben chiare e adesso iniziamo". Leggi l'intervento integrale sul mercato CLICCANDO QUI.

18:30 - Joe Barone, braccio destro di Rocco Commisso, ha parlato a Sky Sport dalla sede della presentazione dei calendari della prossima Serie A: "Giornata importante per noi, per me in particolare che rappresento Rocco, la Fiorentina e tutta la città. Per me è la prima volta qui e sarà una serata importante per noi". LEGGI QUA tutto ciò che ha detto sulla tournée, Lirola, Boateng e Chiesa.

Comincerà a breve la consueta e tradizionale cerimonia della Lega di Serie A negli studi di Sky a Milano dove si svolgerà il sorteggio dei calendari di Serie A per la stagione 2019/2020. Ricordiamo che nella stesura dei calendari esistono dei criteri che verranno tenuti presenti. CLICCA QUI per scoprire quali sono.