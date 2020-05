LEGA A, C'è il protocollo nuovo: ora a FIGC e Conte

Come spiega Sport Mediaset quest'oggi i club di A si sono riuniti in video-conferenza per affrontare i temi "più scottanti" per varare il nuovo protocollo, vale a dire la quarantena in caso di positività, l'organizzazione dei ritiri (che non pochi problemi logistici rischia di creare per molti club) nonché la questione della responsabilità penale dei medici sociali. Riunione che ha "partorito" un documento condiviso che ora verrà inviato al presidente della Figc Gravina e poi sottoposto all'attenzione del Governo. Una serie di proposte, firmate dai responsabili sanitari dei 20 club che le società di Serie A ritengono necessarie per permettere finalmente la ripresa del campionato tenendo sempre al primo posto il tema della sicurezza di giocatori, staff e dipendenti. Da domani intanto i club riprenderanno gli allenamenti di squadra rispettando il distanziamento sociale. Sarà anche possibile utilizzare il pallone, pur rispettando le distanze.