Primo cambio che per la Fiorentina a Lecce arriva presto, prestissimo con Italiano che si infuria: Luka Jovic deve infatti lasciare il campo dopo poco più di 5 minuti in campo a causa di un problema muscolare sofferto a metà campo. Spazio dunque ad Arthur Cabral, che avrà oltre 80 minuti più recupero per far ricredere i suoi detrattori.