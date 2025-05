FirenzeViola La nuova maglia per i portieri della Fiorentina: sarà grigia o gialla

Sarà una serata speciale per la Fiorentina stasera all'Artemio Franchi. Non solo perché contro il Bologna si giocherà l'ultima gara casalinga della stagione per la squadra di Palladino, ma anche perché è previsto l'esordio della nuova maglia firmata Robe di Kappa per la 2025/26. Una maglia viola con le righe bianche per i giocatori, grigia o gialla per i portieri. Come mostrano le foto di Firenzeviola.it dallo store della Fiorentina all'esterno del Franchi, la maglia per gli estremi difensori sarà grigia con le righe gialle per la prima divisa, gialla con i dettagli in viola per la seconda. Ecco le immagini: