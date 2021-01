KOKORIN, Visite a Roma: a Firenze domani sera?

Novità importanti sul fronte di Aleksandr "Sasha" Kokorin: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il nuovo attaccante della Fiorentina sarà in Italia nelle prossime ore con un volo privato e, come era già emerso nei giorni scorsi, si sottoporrà alle visite mediche a Roma, presso la clinica di Villa Stuart (dove peraltro il russo si era già operato nel 2018 quando si è infortunato ai legamenti). L’ex Spartak tuttavia non raggiungerà Firenze martedì ma, verosimilmente, già domani sera, in quella che sarà la sua prima notte fiorentina. Vedremo se poi, dopo la firma sul contratto coi viola, il club sceglierà di presentarlo il giorno successivo.