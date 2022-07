JOVIC, Tifosi fantastici, faremo meglio dell'anno scorso

Dopo la firma e l'arrivo a Moena, Luka Jovic ha rilasciato un'intervista ai microfoni ufficiali della Fiorentina dove ha parlato di cosa lo ha spinto a venire a Firenze e di quale sono le sue aspettative, dimostrandosi molto affamato e determinato. Di seguito le sue parole:

"Grazie a tutti, sono molto felice di essere qui, voglio ringraziare chi mi ha permesso di venire alla Fiorentina e spero di soddisfare le aspettative. Conoscevo già alcuni giocatori, Milenkovic Nastasic e Terzic che mi hanno parlato benissimo di Fiorentina e Firenze. Mi hanno dato indicazioni sul mister, è uno in grado di far migliorare tutti, uno di cui hai bisogno nella tua carriera, così ho deciso di venire qua: amo il calcio italiano. La Serie A è molto interessante ed equilibrata, ho visto molte partite anno scorso. Abbiamo ceduto un po' nel finale ma sono sicuro che potremo fare ancora meglio di anno scorso. Ho ricevuto molti messaggi e ne sono contento, voglio fare tutti felici, spero di avere molto successo qua perché la Fiorentina ha tifosi fantastici. Da me possono aspettarsi il100% in campo sempre e spero molti gol. Ho parlato con mister e presidente, mi hanno dato il benvenuto, sono contentissimo di essere allenato da un mister così giovane e bravo come Italiano".