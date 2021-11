ITALIANO, Due errori e persa la partita. Dispiace

Vincenzo Italiano ha parlato così a DAZN dopo la partita persa contro l'Empoli: "Siamo dispiaciuti ma soprattutto arrabbiati. Nel primo tempo potevamo andare in vantaggio più di una volta, perderla a 5 minuti dalla fine poi non è possibile. Due errori ci costano la partita e andiamo a casa senza punti. Potevamo trovare un po' di continuità, peccato".

Duncan out a fine primo tempo?

"Facevamo bene a destra ma non a sinistra, ho cercato lo strappo di Gaetano anche a sinistra. Per questo l'ho inserito".

Le decisioni dell'arbitro?

"La responsabilità è nostra: avanti a 5 minuti dalla fine non è possibile perdere. Dobbiamo essere più maturi, non riusciamo ad addormentare le partite. Vuol dire che dobbiamo lavorare ancora di più perché prendiamo gol ingenui".

Gli assist di Callejon a Vlahovic?

"Sono stato bravi in quella situazione, con Dusan che è stato bravo ad attaccare la porta. Era un po' che non segnavamo lontano dalla porta e ce lo portiamo dietro, ma mi dispiace perché c'erano tanti tifosi".

Come si riparte?

"Come siamo ripartiti dalle altre sconfitte. Fuori casa non riusciamo a cambiare passo, cercheremo anche stavolta di reagire in casa martedì. Dobbiamo trasformare la rabbia in energia".