INGLESE, Il futuro entro il 15 luglio. La Fiorentina...

Roberto Inglese ha ben figurato al Parma, ma il prestito è finito e adesso cerca una nuova sistemazione. Tuttonapoli.net riporta come sia difficile, ad oggi, pensare che il Napoli possa tenerlo in rosa. Per questo che il club azzurro è in contatto con l'agente del ragazzo per trovare la soluzione migliore per tutti, magari anche a stretto giro di posta. L'ex Chievo ha infatti fretta di trovare casa per cominciare la stagione quanto prima e aggregarsi non a ritiro in corso come avvenuto lo scorso anno con il Parma. Pertanto gradirebbe se entro le prime due settimane di luglio la matassa venisse sbrogliata. Le pretendenti non mancano, specie nel nostro campionato. Più di una società ha chiesto informazioni al suo entourage, praticamente mezza Serie A: Parma (che tratta solo il prestito), Bologna, Fiorentina, Atalanta, Sassuolo, SPAL e Cagliari. Le varie trattative sono in corso, il procuratore del centravanti nativo di Lucera sta lavorando duramente per garantire l'opzione migliore al suo assistito, è in contatto con i vari club. Quale futuro per Inglese? Importanti novità nei prossimi quindici giorni.