IND.FV, Entro 48 ore la scelta del nuovo CEO

Continua la caccia al nuovo amministratore delegato della Fiorentina, con Rocco Commisso che potrebbe essere costretto a restare un giorno in più a Firenze proprio per concludere le prime vere scelte della sua proprietà per poi tornare a New York e pianificare il successivo viaggio tra una quindicina di giorni. Luca Scolari resta in cima alla lista dei dirigenti che potrebbero entrare nel club per fare da racconto con gli States, ma anche Umberto Gandini resta assolutamente in corsa. La sensazione è che loro due stiano vivendo una sorta di testa a testa, con una terza opzione top secret che però al momento pare indietro nelle gerarchie. Entro massimo 48 ore però la Fiorentina avrà il suo CEO e l'ex Milan, nonostante qualche voce lo spinga lontano da Firenze per volontà personale, attende una telefonata pronto a dire sì al progetto italo-americano che ha rilevato i viola. Sono ore caldissime per il futuro societario, una volta presa la prima decisione poi, il resto arriveranno in rapida successione. A cominciare dal ds.