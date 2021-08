IND.FV., Montiel vicino al Siena in prestito

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, DUTU ANDRÀ IN PRESTITO AL MONTEVARCHI Novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Eduard Dutu, difensore centrale a lungo capitano della Primavera, ha firmato con il Montevarchi, squadra toscana neopromossa che milita nel campionato di Lega Pro. Il rumeno... Novità di mercato in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, Eduard Dutu, difensore centrale a lungo capitano della Primavera, ha firmato con il Montevarchi, squadra toscana neopromossa che milita nel campionato di Lega Pro. Il rumeno... NOTIZIE DI FV VLAHOVIC, LE SUE PAROLE SULLA PERMANENZA IN VIOLA "Non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, è una mia decisione: non penso a un trasferimento anche se intorno a me c'è molta pressione. Non so se ripeterò i numeri della passata stagione ma ho fiducia nelle mie capacità". Lo... "Non sono deluso di essere rimasto alla Fiorentina, è una mia decisione: non penso a un trasferimento anche se intorno a me c'è molta pressione. Non so se ripeterò i numeri della passata stagione ma ho fiducia nelle mie capacità". Lo... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 31 agosto 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi