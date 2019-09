IND. FV, Commisso alla Mercafir per l'area-stadio

Giornata di incontri con vista sul nuovo stadio per il presidente della Fiorentina Rocco Commisso: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il numero uno viola ha fatto questa mattina visita alla Mercafir assieme ai tecnici che stanno seguendo l’iter del nuovo impianto ed è stato accolto dal presidente del mercato ortofrutticolo Lucibello. L’obiettivo del proprietario del club viola è stato valutare l’idoneità dell’area per la realizzazione della nuova casa della Fiorentina. Nelle prossime ore, Commisso continuerà i sopralluoghi e gli incontri per completare scenario delle varie opzioni e opportunità e poter prendere decisioni con tutte le informazioni possibili per quanto concerne stadio e centro sportivo.