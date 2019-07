IL PUNTO, Terzo ritiro dal 29 a Montecatini poi...

Dopo Moena e America, la Fiorentina effettuerà un terzo ritiro, questa volta in Toscana. Vista la delusione di tanti tifosi che non hanno potuto vedere la "vera" Fiorentina a Moena (molti avevano preso le ferie appositamente questa seconda settimana in cui invece la squadra è volata negli USA lasciando in Trentino i più giovani), la società ha pensato di organizzare una settimana di ritiro a Montecatini. La squadra, di ritorno dall'America, avrà un paio di giorni liberi per poi ritrovarsi nella cittadina termale dal 29 luglio fino al 4 agosto. Con Montella la Fiorentina è stata già in pre-ritiro a Montecatini e come allora verrà organizzata presumibilmente un'amichevole. Chissà che proprio a Montecatini non venga finalmente presentato qualche nuovo acquisto, come accadde con Ambrosini nel 2013 al Grand'Hotel La Pace, quartier generale dei viola. Intorno a Ferragosto e comunque prima della Coppa Italia la squadra dovrebbe inoltre disputare un'amichevole al Franchi. Tra i nomi dell'avversaria anche quelli del Betis di Joaquin (che però sembra avere un calendario già fitto di impegni) e del Galatasaray di Fatih Terim. Ma, in attesa dell'ufficialità, il condizionale è d'obbligo.