IGOR, Sto bene e recupero senza fretta. Testa al Milan

Il difensore della Fiorentina, Igor, è intervenuto ai microfoni del club viola per parlare del suo momento e dell'infortunio che ha subito. Queste le sue dichiarazioni: "Sto bene, sono contento e felice per il mio recupero. Sto lavorando bene, tranquillo e senza fretta: spero di tornare il più presto possibile. Sto facendo lavoro in palestra, bici, tapis roulant e un po' di piscina. Come vedo la squadra? So che è un periodo difficile, tutte le squadre ne hanno, ma so anche che stiamo lavorando e migliorando. In campo ora possiamo fare di più e possiamo cambiare questa situazione. Sabato abbiamo vinto una partita molto importante, ma adesso abbiamo già la testa al Milan. Possiamo vincere e fare un bel risultato".