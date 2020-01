IACHINI, Mai battuto Sinisa. Ma col Bologna...

Ritorno in panchina per Giuseppe Iachini. L'allenatore marchigiano era fermo dopo il subentro e l'esonero con l'Empoli della scorsa stagione. Uno Iachini che non ha mai battuto Sinisa Mihajlovic, sia quando giocava in trasferta che in casa. Il bilancio complessivo parla di una vittoria per il serbo (ottenuta tra le mura amiche) e tre pareggi.

162 volte in Serie A. Iachini riparte da questo numero di partite e un bilancio che parla di: 41 vittorie, 47 pareggi, 74 sconfitte. C'è da dire però che Iachini vanta una discreta tradizione contro il Bologna, avendo vinto 6 volte, pareggiato 3 e perso 4 contro i rossoblu. Dall'altra parte possiamo segnalare un Mihajlovic come uno degli ex di turno. Il serbo ha un bilancio in perfetta parità contro la Fiorentina: 4 vittorie, 3 pareggi, 4 sconfitte. L'ultimo successo risale al 2 ottobre 2016 (3 anni e mezzo fa), un 2-1 ottenuto con il Torino.

TUTTI I PRECEDENTI FRA MIHAJLOVIC E IACHINI IN CAMPIONATO

1 vittoria Mihajlovic

3 pareggi

0 vittorie Iachini

7 gol fatti squadre Mihajlovic

6 gol fatti squadre Iachini