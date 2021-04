IACHINI, C'è rammarico, potevamo chiuderla. FR7...

Dopo il pareggio con la Juventus, Beppe Iachini ha parlato così a Sky Sport: "È un peccato, volevamo fare una grande partita e provare a vincere contro una Juventus molto forte. Dovevamo fare una partita come abbiamo fatto soprattutto nel primo tempo. Peccato perché potevamo fare anche il secondo gol, così come per il gol ad inizio secondo tempo: è stato un gran gol, ma la Juventus ha giocatori che possono decidere in ogni situazione. Però non ci siamo disuniti e nel finale eravamo anche stanchi non potendo più ribaltare l'azione come avevamo preparato. C'è rammarico: senza prendere gol ad inizio ripresa c'èerano i presupposti per chiuderla".

La situazione della Fiorentina?

"Sono tornato dopo 5 mesi e avevo trovato i ragazzi più preoccupati, e la testa fa tanto in questo mestiere. Dovevamo ritrovare solidità e compattezza in difesa, liberando un po' la testa. I giocatori si stanno impegnando molto in settimana, non dobbiamo fare calcoli e cercare di fare più punti possibili".

Il futuro di Ribery?

"Certe decisioni non spettano a me, io faccio l'allenatore. La società ed il giocatore faranno le loro valutazioni, io posso dire solo che lui è una persona seria e deve essere concentrato sul nostro obiettivo che è la salvezza. A fine campionato decideranno cosa fare".