IACHINI, Barreca e Montiel ci daranno una mano

A margine della conferenza stampa alla vigilia di Sassuolo-Fiorentina, l'allenatore viola Beppe Iachini, tramite la pagina Facebook del club, ha risposto anche ad alcune domande fatte dai tifosi, partendo da alcune precisazioni su Antonio Barreca e Tofol Montiel: "Barreca e Montiel stanno facendo bene in allenamento ma ho avuto modo di conoscerli poco. Normale che con alcuni ragazzi che per la prima volta lavorano con me ci sia bisogno di un po' più di conoscenza, in questo senso cerco di utilizzare quelli che ho avuto di conoscere la scorsa stagione, però per il finale di stagione conto anche su di loro.

Sulla gara di domani col Sassuolo? Cosa chiede alla squadra?

"Ai miei ragazzi chiedo l'atteggiamento giusto: in queste ultime due partite la squadra non ha deluso per impegno, abbiamo commesso degli errori ma ci stiamo lavorando. Per vincere le partite dobbiamo essere bravi a far gol ma anche a non prenderli, dobbiamo tornare a diventare soldi in difesa. Per blindare la difesa c'è una sola soluzione: lavorare, per migliorare aspetti difensivi che ci possono permettere di portare a casa punti".

Cosa è mancato in questa stagione?

"Difficile dirlo, è mancata la continuità. Lavorare solo per 7 partite e senza preparazione non è stato facile. Ora però questo non conta più, siamo uniti edobbiamo pensare a portare a casa più punti possibili".