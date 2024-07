TMW, Valentini-Viola: si cerca l'ok per averlo subito

FirenzeViola.it

Nicolas Valentini può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Fiorentina. Il giocatore nelle scorse ore ha effettuato le visite mediche direttamente in Argentina, a Buenos Aires, e ha firmato il suo nuovo contratto col club viola che avrà durata 4 anni e mezzo a partire dal prossimo gennaio, quindi valido fino al giugno del 2029. Il motivo è presto detto: il 31 dicembre scadrà il suo contratto in essere col Boca Juniors e quindi Valentini arriverebbe in Serie A ufficialmente da svincolato.

Secondo quanto scrive TMW, nelle prossime settimane le cose potrebbero evolvere diversamente. La Fiorentina una volta che avrà depositato il contratto del giocatore tornerà nuovamente a parlare col Boca Juniors per provare a trovare un accordo che possa portarlo fin da subito in Italia.

Una sorta di indennizzo per gli ultimi 6 mesi del suo contratto con gli argentini che così eviterebbero di perderlo a zero. Ma la trattativa, sebbene il difensore abbia già firmato in prospettiva futura, non appare dall’esito scontato. Diplomazie comunque a lavoro già dalle prossime ore per trovare una soluzione che possa accontentare tutti e che regalerebbe a Raffaele Palladino un importante rinforzo già a partire dall’inizio del campionato.

