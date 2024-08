TMW, Genoa, Matkovic si allontana. Fabio Silva...

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sembrava che i designati di casa Genoa per sostituire Albert Gudmundsson dovessero essere due, Fabio Silva e Anton Matkovic, ma è possibile che il "Grifone" si debba accontentare soltanto del portoghese. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb, l'Osijek, squadra proprietaria del cartellino del 2006 croato, non vorrebbe cedere l'attaccante in questa sessione di mercato, con Matkovic che domani, salvo sorprese, sarà regolarmente in campo a Baku nel playoff di ritorno di Conference League contro lo Zira.

Secondo quanto riportato dal sito, l'Osijek avrebbe addirittura già rifiutato un'offerta da 5 milioni di euro arrivata da una società che giocherà la prossima Champions League. Resta comunque in dirittura d'arrivo Fabio Silva, che andrà a rinforzare il reparto offensivo di Alberto Gilardino e a colmare il vuoto lasciato da Retegui e quello sempre più probabile che lascerà Gudmundsson.