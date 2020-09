SKY, Se Milenkovic va all'Inter, i viola su Quarta

Gli Spurs fanno sul serio per Skriniar. Oggi il direttore tenico del Tottenham, Steve Hitchen, è stato protagonista di un blitz a Milano per incontrare il procuratore del giocatore. I contatti con l'Inter probabilmente proseguiranno. Il sostituto che l'Inter avrebbe individuato è proprio Nikola Milenkovic, su cui sono alte le pretese viola (40 milioni). In caso di partenza del serbo, secondo quanto riporta Sky, la Fiorentina avrebbe già monitorato il difensore del River Plate Lucas Martinez Quarta, che piace molto.