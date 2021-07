SKY, Nastasic pronto a tornare: ma prima i viola...

Aggiornamenti sul fronte Matija Nastasic direttamente da SkySport: secondo l’emittente, il centrale serbo - oggi allo Schalke04 - sarebbe già pronto per tornare a Firenze ma prima di affondare la trattativa la Fiorentina vuol prima capire come si evolverà il capitolo legato alle uscite in difesa. In tal senso sarà decisivo il ritiro di Moena, dove saranno osservati da Vincenzo Italiano tutti i componenti della linea arretrata.