O JOGO, Mercato Porto, stop fino a 1/7: Oliveira...

Se la trattativa legata a Sergio Oliveira ancora non è chiusa, uno dei motivi (oltre alle divergenze economiche tra la Fiorentina e il club del portoghese) potrebbe essere legato al fatto che il mercato del Porto dovrebbe restare in “stand-by” fino a luglio, quando inizierà il nuovo anno finanziario della segreteria di amministrazione che non vieta che ci siano trasferimenti fino a patto che non si muovano grandi somme.

A rivelarlo è il noto quotidiano lusitano O Jogo che spiega come, dopo aver conseguito 34,45 milioni di euro di profitto nella prima parte dell’anno, la società si è assicurata l’uscita del fair-play finanziario dell’UEFA e adesso ha un utile tra i 20 e i 30 milioni di euro, quindi non ha necessità di fare plusvalenze nell’immediato. Ecco perché le tempistiche della società portoghese per la cessione di Sergio Oliveira potrebbero essere rallentate (per il giocatore balla una cifra tra i 18 e i 23 milioni).